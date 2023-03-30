「雋春輪」船長209.8公尺、船寬32.8公尺、型深16.8公尺、滿載吃水11.2公尺，載重噸達36,835噸。甲板上可裝載9層13排貨櫃，貨艙內為6層11排，共可裝載2,988個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座。甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量。且符合美國驗船協會(ABS)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，以提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

該型船在滿足國際海事組織(IMO)能源效率指標(EEDI)的最新節能標準前提下，兼顧船速、油耗與裝載等性能，是新一代高裝載經濟性綠色船舶。在環保方面，採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理皆符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20％的氮氧化合物排放量。