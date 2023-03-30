周三泛歐Stoxx 600指數收盤大漲5.76點或1.3%，為450.21點。

瑞銀上漲3.7%，報18.4瑞郎；稍早該行宣布，Sergio Ermotti將重回瑞銀，擔任執行長，並主導對瑞信(Credit Suisse)的收購任務。

瑞信也上漲4%，報0.8瑞郎；金融服務股和銀行股也分別上漲1.8%和1.9%。

基準的Stoxx 600指數在本月將下跌；此前美國兩家中型銀行的倒閉，以及瑞信遭到收購，引發市場對銀行業健康狀況的擔憂，銀行股本月下挫近15%。

不過出現經濟復甦的跡象，以及主要央行接近要結束貨幣政策緊縮周期的寄望，使得Stoxx 600指數有望實現季度的上漲。

GfK的調查數據顯示，隨著能源價格的下降，德國消費者對四月的消費信心預期略微上升，但是仍在較低的水準。

英飛凌上漲6.9%，報35.9歐元；稍早該公司上調2023年財測前景。

科技股大漲2.7%，包括意法半導體和奧地利微電子都出現上漲。

賓士升2.1%，報70.4歐元；此前有新聞指出，科威特主權財富基金計畫出售2000萬股股票，減持該豪華汽車製造商的股份。

英國時尚零售商Next因重申了謹慎的前景，股價下跌4.3%，報6434英鎊，該公司並表示，較高的工資支出和能源成本上升，將導致公司獲利下降。