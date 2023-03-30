屏東縣長治鄉長古佳川，因涉嫌多次將私人花費，以不實單據核銷，金額高達十餘萬元，屏東地檢署上月指揮廉政署約談長治鄉公所張姓祕書後，聲押獲准後，昨天再度約談古佳川，查出古佳川涉嫌將他觀賞藝人張惠妹演唱會的5000元門票、個人涉訟的2萬多元律師費、到各大宮廟捐獻的「香油錢」，都以餐費等不實單據核銷，檢察官訊後當庭依貪汙罪逮捕古男，並向法院聲押禁見獲准。

依據長治鄉官網資料，古佳川曾是立法委員邱議瑩助理、屏東縣議員何輝能特助、屏東縣議員吳亮慶助理、長治鄉鄉民代表、民進黨第13、14屆全國黨代表、長治鄉第18、19屆鄉長，目前為無黨籍身分。

廉政署南部調查組接獲檢舉，指長治鄉公所人員涉嫌以不實單據核銷私人花費，金額至少數十萬元，屏東地檢署2月14日指揮廉政署、調查局屏東調查站搜索長治鄉公所搜索，帶回相關證物及包括鄉長古佳川、張姓祕書在內等多名公所人員進行訊問，檢方訊後聲押禁見張男獲准，古佳川獲請回。

但據了解，張姓祕書遭收押後，供出鄉長古佳川涉貪情節，案情獲突情。檢廉29日二度約談古佳川到案。

檢廉查出，古佳川涉嫌長期指示鄉公所人員以不實單據核銷他私人花費，包括他私人涉訟的2萬多元律師費，指示所屬人員以不實餐費單據核銷，甚至連他去看藝人「阿妹」張惠妹的演唱費的5000元門票、到屏東各大宮廟捐獻「香油錢」，都以不實名目發票核銷，簡直把鄉公所公帑當成私人金庫使用，涉嫌貪汙罪。

檢方訊後，當庭逮捕古佳川，並向屏東地院聲請羈押禁見，屏院審理後今裁定古收押禁見。