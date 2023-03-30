宏都拉斯在本月26日正式宣布與我國斷交，並下令我方必須在一個月內撤離外館籍人員。宏國政府隨後在當天立刻發出聲明指表示：「宏都拉斯政府感謝中華人民共和國向卡蕬楚總統發出訪問邀請。」根據本報掌握獨家消息，宏國總統卡蕬楚已規劃訪中，大陸將會在人民大會堂前以盛大軍禮迎接，並授予人民大學榮譽博士學位，並簽署一帶一路備忘錄，同時宣布「利多消息」。

知情人士透露，大陸國家主席習近平已對宏國總統卡蕬楚發出訪中邀請。大陸外交部會在人民大會堂前以盛大軍禮迎接，同時安排人民大學頒榮譽博士學位。但正式的行程，還必須市習近平的行程而定。

據了解，陸方將可能會宣布提供貸款建Patuca III水力發電廠、援贈一個體育場、買下部分國債，雙方同時會簽署一帶一路備忘錄，以及宣布多項利多消息。

實際上，宏國對外關係與國際合作部副部長指出，中國大陸將支持宏都拉斯建設3座水壩，以及宏國北部科爾特斯港（Puerto Cortés）連接西南沿岸城市艾內干（Henecan）之間的鐵路，不過確切合作內容還有待確認。

宏國副外交部長賈西亞（Antonio García）在26日也證實，「我相信，在中國的雷依納外長很快將向我們介紹他在中國取得的成就」，他更稱「我相信會有好事發生」，「看看中國會給我們什麼，中國將如何幫助我們，除了開放市場，宏都拉斯還能做些什麼。」