小港區一處工地今早發生吊車翻覆懸空，所幸現場無人受傷，轄區漢民派出所警組協助在現場交管，工地負責人已請吊車公司人員前往後續處理。

據了解，30日上午約8點多，高雄小港區永順街一處建築工地，疑因吊車吊過重物品、重心偏移一邊，導致整輛吊車懸空，附近住戶也說聽到「砰」的一聲，轄區漢民派出所警組協助在現場交管，目前了解現場無人受傷，工地負責人已請吊車公司人員前往後續處理，勞工局勞檢處獲報後也趕赴現場調查。