今年大學繁星推薦招生已在21日放榜，去年25所大學滿招，今年僅剩17所，其中國立台灣海洋大學去年有5名缺額，今年不僅分發滿額，同時報名人數從496人，上升為551人。被稱為「航海王」的長榮海運，連續2年發40至60個月年終獎金，提高學生選填航運相關科系的意願，海大即為當中受惠者。

《大學問》網站執行長魏佳卉說，歷年選填志願皆會受到社會重大新聞事件影響，例如2020年Covid19疫情爆發，公共衛生相關科系報名人數增加；士林文林苑事件發生之際，東吳社會成為當年個人申請人數最多的學系；今年則是航運科系受青睞。

「頂尖生選系不選校，風氣漸生。」魏佳卉指出，連續多年，台成清交繁星推薦分發都有缺額，其中今年台大醫檢系分發人數掛零，意味著全國沒有任何高中生選填。醫檢雖是國考科系，但相較於其他頂大熱門科系，未來出路考上國考證照只有穩定，而沒其他誘因。

台大今年繁星缺額科系為醫檢、物治、農藝、植物；成大則有數學、地科、環工、資源工程、環工等科系，相對而言都非熱門科系。對於頂標生而言，除了名校之外，按照個人需求，選擇科系反而更為務實。

今年繁星推薦報名人數增加前10名大學，有6所國立大學，包括陽明交大、台南大學、海洋大學、台大、台中教育大學、高師大等，對比今年繁星整體報名人數減少的趨勢下，報名國立大學的人不減反增。

私立大學如輔大、中原、中國醫，有些學系則以降低學測檢定標準來因應，以求穩定生源總量。中原不僅報名人數增加，也從去年7名缺額到今年滿額分發；輔大則是從去年分發缺額29人，降低為今年5人；中國醫則維持滿額分發。

魏佳卉指出，大多數私校都以降低學測檢定標準以因應少子化，確保生源。少數維持去年學測檢定標準的私校包括長庚和東吳，其中長庚報名人數減少20人，但是維持分發滿額，東吳則是報名人數減少94人，分發缺額從去年13人微幅上揚20人。