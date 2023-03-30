蔡英文總統昨日展開10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，但外界也擔憂中共的反應。國安局長蔡明彥今天喊話中共不要過度反應，這對區域情勢與中共的國際形象毫無助益；另蔡明彥也提到，美中台三方在蔡總統出訪都要避免意外事件發生，都有做緊密交流。

立法院外交國防委員會今邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

在會前被問及是否擔心中共針對蔡總統出訪會有報復性的行為，蔡明彥表示，總統出訪在美國國境是慣例的安排，在過程中台灣也有權力跟國際社會做必要的交流與互訪。他喊話中共，希望不要過度反應，這對區域的整體情勢、以及對於中共的國際形象毫無助益。

而對於中共表示會有報復行為，另國安會秘書長顧立雄坐鎮國內是否有聯繫？蔡明彥說，在總統出訪期間，美中台的共同利益是防止意外事件的發生，三方都有做非常緊密的交流，控管不必要的危機爆發。

另對於3月以來台灣沿海共發現16具浮屍，國安局研判是否跟人口販運有關？蔡明彥回應，國安局有接到相關情資，該案現在高檢署已啟動偵查，會查察是否涉及人口販運或偷渡走私集團的運作。