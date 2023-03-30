出訪中美洲赴紐約僑宴，蔡英文：走出更寬廣國際空間。（總統府提供）

蔡英文總統出訪中美洲友邦，當地時間29日晚間出席在美國紐約的僑宴，強調疫情發生3年以來她首次出訪，她列舉這3年來台灣的三大改變：更有韌性、愈來愈受國際矚目、對外關係有更大進步，她呼籲海外鄉親當台灣走向世界最強後盾，「我們一起努力，讓台灣走出更寬廣的國際空間」。

蔡英文搭乘的專機下午3點左右抵達紐約的機場，隨後訪團搭車前往下榻的飯店，飯店外擠進大批熱情的僑胞，揮舞我國和美國的國旗，高喊「總統好」「歡迎總統」，蔡英文也熱情的與他們握手。

蔡英文隨後出席僑宴，許多僑胞不遠千里，開了5、6小時的車前來參與，蔡英文一一點名各州名稱表示，今天來到僑宴的有來自10個以上的洲，人數有7、800人。

她說，疫情發生以來這是第3年我們第一次出訪，這3年來台灣有很多重要的進步跟改變，第一個改變是，我們一步一步達到更有韌性的台灣。疫情讓全世界的都受到很大的影響，但是台灣的經濟依然逆勢成長，政府稅收增加，也積極投入很多的政策跟建設。

她說，我們的國防自主也有進步，像是國艦國造、國機國造提升了台灣自我防衛的力量； 我們也強化全民國防的量能，無論是平時救災，或者是戰時的動員，各種的調度都能夠更即時，更精準的到位。

由於台灣最近普發6000元，蔡英文笑稱，她不知道在美國的台灣人是不是可以領到6000元，「我來幫你們查一查」，此語立即引來現場歡迎。但她說，行政院長陳建仁交代她一定要講一件事，年底前出生的嬰兒都可以領到，所以有人想生的請他們快一點。

第二個改變是台灣越來越受到世界矚目，中華民國台灣在全球的地位越來越重要，防疫表現在國際獲得許多的關注和肯定，相信大家在海外都有所感受。

此外，她說，美中貿易局勢，還有各種因素都加速了全球供應鏈重組，包括日本、東南亞，甚至歐洲國家都越來越積極和台灣合作，台積電到亞利桑那州鳳凰城設廠，這不只是台美經貿合作的展現，更代表台灣科技實力向世界延伸。全世界越來越關注台灣，也越來越需要台灣，世界正進入台灣，台灣正走向世界，

蔡英文列舉，第三個改變就是台灣外交方面有很多的進展，台灣跟美國的關係也比以往都密切，台美關係不斷的深化，這3年來台美之間在交流、經貿、在安全3個面向，都有重大的進展。

在交流方面，從台灣旅行法到台美交往準則的修訂，讓台灣跟美國許多交往限制逐漸放寬，這幾年來，美國各界都有許多重要人士到台灣訪問，用行動展現對台灣堅定的支持，我們也促進雙方在各個領域實質的交流。

在經貿合作方面，她說，我們開始跟美國，談台美21世紀貿易倡議，到今年一月，已經完成第二輪的談判， 我們的目標是希望在今年完成這一項談判。台灣跟美國也透過經濟繁榮夥伴對話來持續深化我們的夥伴關係。

在安全合作方面，蔡英文表示，美國國會這幾年通過了許多重要決議案，支持台灣強化自我防衛能力，拜登政府任內也九度宣布對台軍售，我們感謝美國政府依據台灣關係法及6項保證，落實對台灣的安全承諾，這是台灣充實自我的防衛能力，我們也一定會和美國及其他的夥伴，共同全力守護區域的和平穩定。

她強調，這幾年來，台灣讓國際社會看到，遇到威脅壓力的時候，我們不挑釁、也不屈服，台灣展現出自我防衛的意志和決心，以及沉著冷靜、控管風險，台灣有能力維護區域合作穩定，更有決心守護我們堅持的價值跟生活方式。

她說，台灣站在民主陣線的第一線，台灣人越團結，台灣就會越安全、台灣越安全，世界就越安全，所有海外鄉親是台灣走向世界最強大的也是最堅定的後盾，未來幾天她將繼續為台灣拚外交，「我們一起努力，讓台灣走出更寬廣的國際空間」。