棒球迷期待已久的大聯盟新賽季，將於31日正式展開，官網再度預測BBWAA（全美棒球記者協會）4大獎項的得獎者，在WBC出盡鋒頭的天使二刀流大谷翔平，被認為有望在今年季末把年度MVP及賽揚獎一併帶走。響尾蛇台美混血大物柯賓卡洛爾（Corbin Carroll）則將拿下國聯新人王。

大谷翔平過去2個賽季的強勢表現讓人不敢置信，平均下來高達151的OPS+（標準化攻擊指數）及156的ERA+（標準化防禦率），連續2年寫下WAR值（勝場貢獻值）9的驚人數字，投打方面都是高水準的演出，官網指出，大谷翔平可能還沒有進入球技巔峰，若不是賈吉（Aaron Judge）寫下了歷史性賽季，大谷翔平完成MVP二連霸並不是問題。

上季大谷翔平在投球方面有著重大突破，出賽166局中寫下2.33防禦率、219次三振及1.01的WHIP（每局被上壘率），包含最後19場先發僅1.67防禦率，在季末獲得美聯賽揚獎排名第4的成績，如果預測成真，大谷翔平將成為史上第12位在單一賽季同時贏得年度MVP及賽揚獎的球員，不過此前11位都是專職投手身分，包含近代獲得殊榮的韋藍德（Justin Verlander）及柯蕭（Clayton Kershaw），大谷翔平有機會成為首位以「二刀流」姿態包辦2大獎項的選手。

大聯盟官網預測2023年BBWAA四大獎項得主

美聯年度MVP：大谷翔平，天使

國聯年度MVP：索托（Juan Soto），教士

美聯賽揚獎：大谷翔皮，天使

國聯賽揚獎：柏恩斯（Corbin Burnes），釀酒人

美聯新人王：韓德森（Gunnar Henderson），金鶯

國聯新人王：卡洛爾，響尾蛇

美聯最佳總教練：史奈德（John Schneider），藍鳥

國聯最佳總教練：馬文（Bob Melvin），教士