●蘋果公司宣布2023年「全球開發者大會」（WWDC）將於美國時間6月5日（台灣時間6月6日）開幕。媒體報導，該消費電子巨頭屆時可望發表備受矚目的混合實境（MR）頭戴裝置，以及其採用的作業系統xrOS。

●信評機構穆迪表示，中小型銀行危機對美國的主權信評影響有限，但若金融業危機持續較長時間，恐導致美國經濟和財政體質惡化。穆迪日前已經美國銀行業信評展望從「穩定」調降至「負面」。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少748.9萬桶，市場預期為增加9.2萬桶。汽油庫存減少290.4萬桶，超出市場預期的減少161.7萬桶。餾分油庫存增加28.1萬桶，市場預期為減少145.5萬桶。上周美國原油進口量減少49.9萬桶/日，煉廠產能利用率提升1.7個百分點。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數上揚2.9%。30年期固定抵押貸款利率為6.45%，低於前一周的6.48%。

●美國共和黨眾議員Kevin Hern表示，聯準會主席鮑爾在與共和黨議員組成的國會小組進行閉門會議時表示，國會應該考慮調整現行上限為25萬美元的存款保險額度。此外，鮑爾亦提到因供應鏈緊缺導致的通膨壓力差不多已經告一段落。

●避險情緒持續降溫，周三紐約期金收跌0.33%，報每盎司1966.9美元。

●銀行業危機緩解可能讓聯準會有理由繼續升息，周三美元反彈，美元指數曾漲0.35%，報102.79。避險情緒降溫導致日圓回落，亦有助於美元走勢。美元一度漲1.53%，報132.788日圓，創下一周新高。

●獲利了結賣壓升高，周三國際油價小跌，中止連漲兩天的升勢。終場紐約期油跌23美分或0.33%，報每桶72.97美元。倫敦布蘭特期油收跌37美分或0.47%，為每桶78.28美元。