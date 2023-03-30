脫逃的東非狒狒不幸在圍捕過程中，遭獵槍擊中身亡，一開始否認是從園區脫逃的六福村大逆轉坦承狒狒是他們家的，而曾在群組及臉書通報有狒狒的平鎮區湧安里長陳金福，當時曾接到六福村電話要求刪文，理由竟是「不能說狒狒是我們的，會被罰錢！」

陳金福早在3月17日時就有鄰長跟他告知，有民眾的菜園被狒狒偷吃蔬菜水果，當時他前往查看，還曾與狒狒四目相對，所以就在臉書及群組通報平鎮地區疑似出現狒狒，發文也明確指出「可能是六福村逃脫的」，過了沒多久，他卻接到六福村的小姐來電告知，以若被查到真的是該園脫逃動物的話，可能會被罰錢，希望他收回Line群組和FB臉書訊息，而他為避免六福村困擾，也就乖乖收回訊息。

陳金福今天受訪則說，這件事鬧的沸沸揚揚，當時真的沒想這麼多才會公布有狒狒消息，用意也是想提醒居民留意自身安全，沒想到狒狒四處逃竄，後來也有其他里長發布此消息，才有之後的追捕行動，如今狒狒都死了，六福村一開始否認現又承認是園區逃脫，他也不想多說什麼，也不想再針對這件事情多做討論。