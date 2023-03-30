台灣中南部沿岸本（3）月發現多具浮屍，外界懷疑可能是人蛇集團安排漁船載運偷渡者來台，對此，內政部長林右昌受訪說明，其中9具確認是國人，死因為輕生或落海，跟偷渡沒有關係。

林右昌今赴立法院報告抑制房價政策及備詢，民眾黨立委陳琬惠詢問，近來爆發的多起浮屍案件，海巡署跟警政署是否都已加入工作？林右昌表示，從2月27日至3月29日，警察和海巡機關大約發現20具海上浮屍，有16人確認身分，其中9名是本國人，都是落海或自殺輕生，跟偷渡案沒有關係。

另外，林右昌指出，駐台北越南經濟文化辦事處通報，其中有14具浮屍，可能是今年2月欲偷渡來台者，已有7名確認身分、4名尚未確認，還有3具遺體待搜尋，這些浮屍應該是跟偷渡比較相關。

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