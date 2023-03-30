脫逃多日的狒狒日前在圍捕過程中遭獵槍射擊致死，現場獵人開槍時機與必要引起社會多日的爭議。（本報系資料照）

脫逃多日的狒狒日前在圍捕過程中遭獵槍射擊致死，現場獵人開槍時機與必要引起社會多日的爭議，以及對農委會無作為的批評。農委會主委陳吉仲今（30）日不滿表示，不要把地方政府第一線執行產生的問題都歸咎到農委會，會請林務局要求地方政府依據「野保法」處理。

立法院經濟委員會今（30）日邀請農委會主委進行業務報告，農委會主委陳吉仲表示，獵人開槍是否現場經過同意是重點，會依照檢方最後調查結果來要求地方依「野保法」辦理，但外界不要把地方政府在前線執行產生的問題都歸咎到農委會。

林務局局長林華慶表示，根據「野保法」21條規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞時，得做緊急處置之原則決定是否動用獵槍，若現場確實危急那是符合「野保法」的規定，現在三方說法都已呈現，檢方已正在調查。

林華慶強調，動物脫逃圍捕要看該物種的屬性，針對大型或具有危險性的動物，圍捕準備的器材除了吹箭和麻醉槍還有獵槍，槍械本來就是基本裝備，何時能開槍或誰該開槍是現場指揮系統要說明的。