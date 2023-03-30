凍齡女神鍾麗緹有三段婚姻，與第一任丈夫Glen Ross生下一女張敏鈞（Yasmine），之後又和台灣音樂製作人嚴錚生下兩個女兒張思捷（Jaden）、張凱琳（Cayla），2016年鍾麗緹梅開三度嫁給張倫碩後，三個女兒才跟張姓。如今二女兒Jaden已經14歲，網上傳出她近日發文自曝心情低落，寧願下輩子投胎當媽，知情人透露她疑因家庭因素在學校被排擠，目前不知真偽。

鍾麗緹嫁給張倫碩後，一度積極拚生，還為此身材發福，當時媒體報導，鍾麗緹為此特別跑到美國做試管嬰兒，老公張倫碩、二女兒Jaden、小女兒Cayla都舉雙手贊成，僅有大女兒Yasmine反對，原因是當時Yasmine已經20歲，擔心家中再有弟妹，因年齡差距太大會有代溝。

Jaden承認心情不好。（圖／翻攝自圈內妹妹微博）

由於鍾麗緹的好基因，三個女兒都遺傳了逆天美貌，大女兒Yasmine先前參加溫哥華的華裔小姐選拔，最後獲得亞軍，二女兒Jaden最近也被發現越來越美，從單眼皮變成雙眼皮，還因此引來網友攻擊整形，對此，Jaden一度在直播中親上火線反駁酸民：「你家（小孩）14歲就整過容是嗎？」

傳聞因父母婚姻影響Jaden在學校被排擠。（圖／翻攝自圈內妹妹微博）

Jaden去年8月過生日時，更被網友發現五官長開了，越來越有鍾麗緹的神韻，封她「清純初戀臉」，據《香港01》報導，Jaden去年慶生時，派對上出現一位同齡的神祕鮮肉男，被猜是Jaden的男友，近日Jaden突然發文說：「下輩子當隻貓，沒煩惱」，並回應網友最近確實有點不開心，謝謝大家關心，傳聞她在學校被同學排擠，更有人稱是因為父母婚姻造成，對此，鍾麗緹方面暫無回應。