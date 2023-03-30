【LIVE直播】挨轟隱瞞逃亡殺狒滅口 六福村召開記者會說明｜2023.03.30（中時新聞網）

桃園一隻東非狒狒逃脫多日，一度傳出是六福村逃出，但遭業者否認，27日狒狒被追捕的過程中意外中槍，最終搶救不治身亡，引發各界關注，隔天（28日）獵人稱是六福村的獸醫授意他開槍，六福村隨即揚言將提告，但全案在昨晚（29日）發生了大逆轉，六福村突發聲明認了死掉的狒狒是從園區逃脫的，引來網友們砲轟「殺狒滅口」。

六福村資深總監今開記者會表示，整個搜捕過程是協助官方搜捕，獵人稍早也在聲明強調，他不是六福村委託尋找的。至於是否提告獵人，由於整個案件在司法偵辦，不便做過多的回應。

面對這次的事件，六福村資深總監也監90度鞠躬道歉，並表示懲處的部分，園區最高主管都將做懲處，後續會再作說明。至於何時會恢復開園？六福村表示，會以安全為考量標準，分區逐步開放

六福村也強調，他們知道狒狒逃脫，接獲協助捉捕的通知以後，當下園區有做環境的檢視，主管機關單位也都看過，當時並沒有發覺任何問題，因此這隻狒狒是怎麼逃脫的，逃脫路線為何是這次主要要釐清的重點。

園區的狒狒是否會全部植入晶片嗎？六福村表示，植入晶片要麻醉，採不人道的方式，會與各主管單位研擬，該怎麼做才適當。

另六福村也說，狒狒有做過結紮手術，腹部會有傷口，這次是透過這個來判斷，因為私養狒狒不太可能會帶去醫院結紮，因此發現狒狒腹部的結紮痕跡，才會懷疑狒狒是從六福村逃出來的。