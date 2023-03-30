本次迎春拍正逢溥心畬辭世60周年，藉此籌集拍賣專題，其中，由台靜農舊藏《溥王孫茂林秋色圖》重量領銜，以新台幣1,200萬元落槌。本件是溥王孫渡台後精心創作，相較於臨沂街寒玉堂內的小方桌創作的多小尺幅的畫作，此圖長逾145公分，當是寒玉堂極為稀少的巨幅山水畫作。此次迎春拍繼前次「中國眼鏡公司」藏溥氏所繪《洛神》、《雷神》兩件神品後，再次提供溥心畬山水精品，重點拍品包含溥心畬《山館秋霽圖》，自新台幣300萬起拍，以新台幣1,000萬元落槌，以及溥心畬《秋山江帆圖》自新台幣200萬起拍，叫價多口至新台幣1,250萬元落槌，《秋山江帆圖》換算一才單位面積超過500萬元成交。

書畫專場場內關注焦點亦有明末四僧之一石谿《黃山雲煙幻景圖》，以新台幣1,400萬元落槌，此件由書畫鑑藏家周亮工所有，遞藏民國黃養輝，復經徐悲鴻、傅抱石、張大千三位大師的賞鑑題跋。另一重點拍品為徐悲鴻《迎風駿馬圖》，自新台幣60萬元起拍，一路喊價至1,200萬元落槌，成交倍數達20倍。

帝圖2022迎春拍「近現代及古代書畫」專場繼去年秋拍推出張大千傳世佳作《「摩登仕女」圖》以新台幣2.3億元成交，締造張大千仕女題材第三高價紀錄，本次迎春拍再次看見張大千魅力。此次場內焦點如「趙聚鈺先生珍藏大風堂書畫供石」專題，徵集到1980年大千先生繪贈趙主委夫婦之《紅梅開歲百福圖》，獲多組買家持續追價至新台幣1,150萬元落槌。本次突破千萬元成交作品另有林風眠《仕女》。