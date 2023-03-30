幼兒園學童開心參訪派出所。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

幼兒園學童開心參訪派出所。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區立幼兒園達觀分班學童29日至和平警分局竹林派出所參訪，波麗士亮出許多警用設備任學童參觀，同時介紹巡邏車、指揮棒、取締酒駕指示牌等裝備，並讓學童體驗酒測攔檢，由於酒駕常造成許多家庭破碎，孩子們直呼「喝酒還開車很可惡！」

達觀分班老師帶領約20位學童，昨來到和平警分局竹林派出所參訪，活動由交通組及派出所員警向學童解說警察工作內容，同時展示及介紹巡邏車、指揮棒、取締酒駕指示牌等裝備，讓學童體驗酒測攔檢。

活動過程宣導學童穿越馬路、走行人穿越道應「停、看、聽」，確定左右無來車才通過，另提醒勿食用陌生人給的糖果、飲料等反毒、預防犯罪觀念，小朋友們覺得新奇也聽得認真，興奮體驗派出所日常，相當開心。

為加深學童印象，和平警分局特別準備點心招待學童，搭配「交通安全及犯罪預防」有獎徵答，以有趣、活潑的方式和學童互動，讓學童瞭解交通安全，避免毒品危害，對於如何保護自己有更深入的認識，達到寓教於樂的目的。

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