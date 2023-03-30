23歲日本謎片女優椿莉香（椿りかが）最早以藝名「大島雛」出道，臉蛋甜美可愛，皮膚白皙透亮，又有H級超兇上圍，被日媒《東京體育》形容為「白肌巨乳的性感胴體」。昨（29日）椿莉香突PO兩張受傷照，透露28日晚間出車禍，不得不停工2周，忍不住嬌嗔：「好痛，似乎一段時間無法愛愛。」

椿莉香29日在twitter發文表示：「昨晚我在回家的路上出了車禍，臉和腿都腫了，感覺全身都瘀青發紫。」她還自嘲本來腦袋就很健忘，被這麼一撞好像越來越嚴重。照片中，椿莉香的眼部下方冒出明顯的瘀青，整張臉略顯浮腫，另一隻腳也紅腫瘀青，得裝上護具。

椿莉香傷勢不輕。（圖／twitter＠G_Style_rika）

網友看到椿莉香的傷勢，湧入留言區關心，椿莉香親民地一一回應，透露需要休養2個禮拜，還附上哭臉的表情貼圖，難過地表示：「好痛，我似乎有一段時間無法愛愛。」不過，椿莉香向粉絲報平安，透露自己還能行走，承諾會盡快恢復健康，重新回到螢光幕前。