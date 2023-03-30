全台近日陸續發現多具浮屍，由海巡署與警政署成立專案小組追查釐清中，刑事局30日表示，自今年2月18日至3月29日止，警方及海巡總共發現20具海上浮屍，已確認身分者計16人，其中9名為本國籍為自殺、意外落水死亡，7名為越南籍，另有4具遺體身分正比對中。

據了解，警方得知其中一名越南籍死者身分後，請越南協助查詢家屬，依據駐台北越南經濟文化辦事處提供的資訊，掌握到14名越南籍人士在2月中旬偷渡來台，

警方根據名單進行追查，再由越南家屬提供檢體予法醫研究所比對，另遺體指紋由刑事局協助比對。截至昨日止已比對出7名越南籍遺體與名單相符。

其餘9名台籍遺體目前並無相關證據顯示與越南人民案有關，相關意外落水、自殺之國人由各警察機關報請地檢署調查相驗無異議後通知家屬領回遺體。

刑事局表示，警政署各級機關對於發現無名屍均積極追查。警政署與海巡署、各管轄地檢署以及駐台北越南經濟文化辦事處已依聯繫窗口緊密合作，提供家屬必要協助，全力辨識死者身分、追查不法船家、仲介。另已責令駐越南聯絡官與越南公安部對外局等相關執法機關，持續追查越方幕後人蛇不法偷渡集團。

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