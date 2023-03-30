甄馨去時裝週。（陳孝志提供）

「爆乳禮生」甄馨近日發行雙單曲〈打勾勾〉和〈暗戀〉，她首次受邀出席台北時裝週，看到伸展台上模特兒酷酷走秀，躍躍欲試，也想感受當模特兒的滋味，不料遭經紀人陳孝志吐槽：「妳奶這麼大，不合適！」氣得她差點離席。

甄馨向來秀出好身材和穿搭示人，更別說被遴選為寺廟禮生時的性感穿著，這次以觀眾身分看秀，是全新體驗，特別商借E時尚婚紗的服裝，以平口抓皺不規則短黑紗裙亮相，她大開眼界說：「模特兒全場時而面帶微笑，時而高冷，步履自信，姿態優美，我覺得不笑比笑更困難。」還說有機會也要來走秀。

不料得到的答案是：「妳喔？不可能！妳胸部太豐滿，太搶眼了！」甄馨瞪大眼睛低頭看了一下自己雙峰，抖胸不服說：「奶大有問題嗎？」陳孝志說：「妳看走秀的模特兒哪個胸大？因為胸部不能特別突出，觀眾看秀會失焦。」甄馨被拒絕，差點就想站起身走人，想想又好笑說：「可是，我又不能為了圓走秀夢去減胸，這可是我的天生本錢呢！」