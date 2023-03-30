執行長張勇（Daniel Zhang）在視訊會議時表示，做出分拆的決定不是一時興起的，而是經過好幾年的思考以及推敲。同時，這家由馬雲所創建的電商巨擘，未來將由單純販售商品的企業，轉型為資產與資金管理業者。

兩天前，阿里巴巴宣布了這項震撼業界的重組消息，之後，阿里巴巴將搖身轉變為底下有6個不同業務的控股集團。為了不被相互干擾，每家分割出來的公司，都會有自屬的董事會以及執行長。

路透社報導，這些部門可望藉由IPO（股票初次公開交易）方式，便於向外界籌措足夠的營運資金。阿里巴巴首席財務長徐宏（Toby Xu）也說，每個新部門覺得自己已準備好時，就可逕自執行IPO計畫。

部分產業分析師認為，若阿里巴巴轉變為一個控股公司的話，目前的市價是被低估的。再者，各個業務分拆成不同公司後，市場可就業績日後表現優劣，給予不同評價。

最重要的是，阿里巴巴現在整個打散後，還可以保護股東的權益。舉例來說，萬一日後有哪個事業體受到主管機關嚴厲管控，甚至處罰時，理論上而言，基於獨立性之下，不會波及到其它子公司。