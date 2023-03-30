男子發現有來車後突然轉身朝引擎蓋趴去，一趴就是2分鐘，駕駛下車傻演說「我有行車紀錄器耶」，男子後來離開後，又在前方路中蹲坐下。（翻攝自記者爆料網）

新竹關西渡船頭橋前天（28）發生一輛車行駛中途被一名男子站在路中擋住，男子原本背對駕駛，發現有來車後突然轉身朝引擎蓋趴去，一趴就是2分鐘，駕駛下車傻眼說「我有行車紀錄器耶」，男子仍不為所動，其他駕駛也上前勸說，男子後來離開後，又在前方路中蹲坐下，最後是警方出動將人抬走。

記者爆料網曝光事發影片，只見一輛轎車行駛在小路時發現前方有名男子站挺挺在馬路正中間擋住去路，駕駛停下後，男子先是呆站約20秒後，突然回頭走向車前，接著「全身趴在引擎蓋」作勢碰慈，接著幾乎不發一語地趴在車上約30秒，誇張行徑全被車紀錄器拍下。

男子發現有來車後突然轉身朝引擎蓋趴去，一趴就是2分鐘，駕駛下車傻演說「我有行車紀錄器耶」，男子後來離開後，又在前方路中蹲坐下。（翻攝自記者爆料網）

該駕駛後來無奈下車說「我有行車紀錄器…我要花多少錢賠你，我自己的車要修耶」，後來其他駕駛見狀也上前勸男子「大家要趕上班耶」，商量著要直接把人拉走，之後男子離開引擎蓋，又到前方路中蹲下，讓其他人超傻眼，警方後來到場強行將男子拉到路邊，才結束這場鬧劇。

事後民眾將事發經過PO上網，指控該名男子疑似是「碰瓷哥」，網友議論紛紛，警方表示當天有接獲民眾報案，經到場了解發現男子精神恍惚，已通知男子家屬到場協助。