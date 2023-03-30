台灣西部沿海從3月以來陸續發現16具浮屍，數量之多也引發外界各種臆測。據了解，海巡署掌握越南社群網站得知訊息顯示，當地越南一群人集資到大陸買小船渡海來台，但渡海過程可能因小船遇上海上風浪大，造成船隻翻覆。

根據海巡署統計，16具浮屍分別為台南4具、雲林3具、嘉義1具、彰化1具、高雄1具，另外桃園也有3具、新竹、基隆、台東則各1具。

據海巡署透露，整起事件來龍去脈，最初是移民署專勤隊2月間在越南社群網站看到一則台灣外海有越南人落海的消息，海巡署根據專勤隊提供訊息，展開全面清查，但卻都查無所獲，一直到3月7日，台中風電場發現1具乾屍，但無法分辨到底是台灣人還是外國人，照一般浮屍程序處理，後來陸續於沿海發現多具浮屍。

根據越南網站資料顯示，集資買船的人數有10來人，但確切人數不清楚，現在海巡署等單位也就目前掌握的社群資料，回推事件的真實性，持續釐清調查中。

據指出，由於海象及航道的關係，早期越南人偷渡來台都從大陸越過廣西邊境，再到潮州、汕頭一帶，早年有大陸船老大載運到公海換接駁，再由台灣漁船接進來，現在環境改變，在台的越南人從2、30幾萬人增加到60幾萬人，現在都是由在台灣的越南人自己處理，而大陸到台灣最近的海線距離就是在中南部一帶。

海巡署人員指出，每天都從事救難工作，常發現有民眾海邊遊憩、搭船不小心落海或溺斃，但這一段時間陸續發現浮屍在海上漂流多時，多已腐爛，已經無法辨別身分或哪一國人，後續仍須經過鑑定。