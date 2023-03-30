大陸女星迪麗熱巴，擁有精緻深邃五官與外型豔麗的她，被封為「新疆四大美女」之一，此外，她精湛的演技與私下活潑傻大姐的性格，更是深受大批粉絲喜愛，近期有名攝影師曬出多張2007年於車站前所拍到迪麗熱巴與好友聊天的照片，讓許多網友看到後大讚「真的是從小美到大」。

日前有名攝影師在社群上分享，2007年他在新疆北部的布爾津車站所拍的照片，他表示，當時正準備要轉車時，15歲的迪麗熱巴與他的好友「像花一樣飄過來，站在我身邊」，之後他便將其中一張照片放到自己的新書中，更提到當時自己還不知道迪麗熱巴是否已成為明星，有許多粉絲向他要照片都被他拒絕，最後，他坦言如今回憶起來「緣分是一個多麼不可思議的事」也祝福這兩位女孩能開心幸福。

照片曝光後，許多網友留言「人看見美麗的事物就會想記錄下來」、「怎麼有人可以越長越美，小時候好青澀但是可以看出就是個美人胚子」、「純天然的臉美到無懈可擊」、「花一樣的女孩，是讓攝影師情不自禁紀錄的美好」此外，也有粉絲加碼貼出迪麗熱巴從小到大每個時期的照片，讓許多人大讚「真的是從小美到大」。

粉絲曬出迪麗熱巴從小到大每個時期模樣。(圖/擷取自微博)

事實上，迪麗熱巴2015年出演電視劇《克拉戀人》備受關注，之後以《三生三世十里桃花》中白鳳九一角爆紅，同年更成為綜藝節目《奔跑吧》固定成員，甜美不做作的性格讓她人氣高漲，迎來演藝事業高峰，2018年憑藉電視劇《漂亮的李慧珍》奪下金鷹獎中最具人氣女演員及觀眾喜愛的女演員的獎項，成為最年輕的金鷹視后，演技備受肯定。