氣溫逐漸升高，農作物害蟲陸續在田間現蹤，農委會花蓮區農業改良場指出，甜菜夜蛾曾造成宜蘭青蔥嚴重危害，依歷年監測產區其出現高峰落在5至8月，提醒蔥農提前準備並開始加強各項防範工作，減少心血損失。

甜菜夜蛾高峰期將至，如蔥農發現田間蔥葉出現白色薄膜狀時，可能是蔥管內已有幼蟲存在，可主動摘除葉片或捏除卵塊，即時清除蟲源。（花蓮區農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

花農場指出，甜菜夜蛾又稱「管蟲」，幼蟲大部分時間藏匿在蔥管內啃食青蔥，造成蔥葉呈白色薄膜狀，蟲口密度高時，蔥白甚至也會遭啃咬。依往年宜蘭縣動植物防疫所監測青蔥產區甜菜夜蛾密度，發現其族群出現高峰主要落在5至8月，由於近年對宜蘭縣青蔥產區曾造成嚴重危害，呼籲蔥農可開始進行綜合防治工作。

甜菜夜蛾高峰期將至，花蓮區農業改良場建議蔥農，夜間可在田中使用波長介於300至400nm的燈光，誘集大量雌雄成蟲，壓制族群密度。（花蓮區農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

花改場表示，夜蛾類害蟲在晚上活動較活躍，農友在夏季密度較高時期，可在晚上6至9點期間施藥，增加藥劑接觸蟲體機會，並搭配其他防治方法，包括懸掛性費洛蒙誘蟲盒誘殺成蟲、清園、植前處理、輪流施用不同作用機制的藥劑，及維持植株水分，以加強成效。

甜菜夜蛾高峰期將至，花蓮區農業改良場建議蔥農，可懸掛性費洛蒙誘蟲盒在田區，藉氣味誘捕雄蟲以降低與雌蟲交尾機率。（花蓮區農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

誘殺成蟲部分，可懸掛性費洛蒙誘蟲盒在田區，藉氣味誘捕雄蟲以降低與雌蟲交尾機率，大面積產區須共同懸掛，防治效果更佳；另可在夜間使用波長介於300至400nm的燈光，誘集大量雌雄成蟲，壓制族群密度。

清園工作部分，若農友發現蔥葉被啃食或葉上有卵塊，可主動摘除葉片或捏除卵塊，即時清除蟲源；植前處理則在種植青蔥前將分株苗冷藏2週，可有效凍死殘存卵塊和幼蟲，減少苗期蟲源。

接著農友種植期間，可輪流施用不同作用機制的藥劑，如以因滅汀、可芬諾、賜諾特、蘇力菌等，不過要避免同時混合3種以上的夜蛾藥劑，以免加速蟲體產生抗藥性，施用藥劑應遵守安全採收期及施用倍數。

此外，東部近年夏季降雨量普遍稀少，青蔥植株在高溫乾旱環境中生長緩慢，建議久旱期間，農友可定期人工給予植株水分，維持青蔥生長速度及一定生長勢，減少田間的青蔥遭夜蛾危害的時間延長。另，同樣會危害青蔥的斜紋夜蛾也需一併注意防治。