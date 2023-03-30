對於狒狒於追捕過程中不幸受傷死亡，新竹縣政府30表達深感遺憾，針對六福村動物園發布訊息指稱狒狒確定為其園區所脫逃，縣府農業處將待收到六福村清查報告後，盡速釐清案情事證，依野生動物保育法相關規定查處，並邀集林務局和野生動物專家一同協助六福村檢討戶外放養場域的防逃設施，強化園區整體安全性。

農業處指出，3月23日狒狒仍在桃園流浪時，縣府農業處即派員至六福村動物園現場了解園區狒狒飼養情形和防護措施。由於六福村的狒狒是早年即引進，又收養「ㄅㄆㄇ猴園」停止經營後的靈長類動物，數量龐大，現況鑑定種類和數量上有其難度，於是縣府在25日函請園方盡速就所持有的保育登記卡與現場狒狒的種類數量。

農業處希望六福村以科學、可執行且可精確計算的方式，於一周內將清點結果回報縣府。目前園方已休園清查中，待清查資料報縣府之後，展開後續查核工作，並在釐清案情事證後，依野生動物保育法相關規定查處。

農業處說明，六福村動物園現況是採取大區域戶外放養模式，縣府將邀集林務局和野生動物專家等，共同協助檢視、討論園區戶外放養形式場域的防脫逃設施，並提供適當建議，期望強化園區飼養設施的安全性。