國內缺蛋危機，政府向國外採購雞蛋陸續進入國內市場，法務部與跨部會「物價聯合稽查小組」為避免蛋價逐漸平穩之際，有不肖商人拋售過去囤積或散裝過期雞蛋，造成蛋價崩跌，影響食安，已針對雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範囤積、哄抬或拋售等影響交易市場秩序等情事發生。

另近日不少網路社團PO出大量出售未標示生產日期與效期的散蛋貼文，甚至有人直接將廂型車停在內湖科學園區路邊販賣「結緣蛋」，據悉，台北地檢署「打擊民生犯罪」專組已針對相關輿情查訪了解中。

法務部表示，政府向國外採購雞蛋陸續進入國內市場，市面上雞蛋通路逐漸恢復平價供應，為免引發不肖商人運用各種實體或網路等通路管道拋售過去囤積或散裝過期之雞蛋，造成蛋價崩跌，甚至影響民眾食品安全，政府跨部會「物價聯合稽查小組」持續溯源稽查，針對雞蛋價格可疑上游端及蛋雞場，實地深入稽查，防範囤積、哄抬或拋售等影響交易市場秩序等情事發生。

法務部表示，繼日前聯合稽查小組前往全國數家雞蛋大盤商進行稽查後，發現仍有部分蛋雞場及上游雞蛋來源似有價格偏高情形，加上考量國外採購雞蛋逐漸進入國內市場，因此，防止哄抬以維持蛋價平穩，為此波稽查重點。

法務部常次林錦村日前召集農委會、經濟部、財政部、公平會、消保處等聯合稽查小組成員開會研商，於3月28日對1家大盤商及1間蛋雞場進行溯源稽查，稽查地點遍及桃園市、台中市、嘉義縣等處。

聯合稽查小組對於雞蛋產地價格波動原因及廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併進行瞭解及調查，對於稽查過程所發現任何違法態樣，均將交由權責機關依法裁處，以懲不法。

法務部呼籲民眾，若發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或大量拋售等情形，可打0800-007007檢舉專線向聯合稽查小組檢舉。