馬公市案山社會住宅順利動工，成為台灣第一個興建社會住宅的離島縣，提供買房困難的弱勢與青年朋友，以低於市場租金7至9折優惠租賃。（張茂雄攝）

澎湖縣政府為照顧弱勢及青年族群居住需求，陳光復上任100日內展現超高行政效率，讓馬公市案山社會住宅順利動工，成為台灣第一個興建社會住宅的離島縣，提供買房困難的弱勢與青年朋友，以低於市場租金7至9折優惠租賃，實踐居住正義。

澎湖首批社會住宅30日於案山開工動土，預計115年完工，陳光復表示，案山社會住宅預計興建70戶，營建署近期也將啟動另一批76戶的規劃案，未來社會住宅能成為澎湖弱勢的安居家園。

陳光復指出，中央對於社會住宅的政策是「只租不賣」，縣府鼓勵「住者有其屋」，未來將朝放寬容積率、增加戶數、降低租金方向努力，讓租者以合理價格購得原住處，開發成功也將退還部分租金當頭期款，藉此鼓勵更多年輕人來澎創業、就業，讓他們在澎安居。

建設處表示，案山社會住宅為地下1層、地上6層建築物，規劃總戶數70戶，申請的對象將依據住宅法規定辦理，日後鄉親需要的托育中心、長青中心等社會福利設施也都將納入考慮，讓鄉親們不僅可以安居樂業，也可以享受社會住宅提供的溫馨空間。