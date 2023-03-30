前立委顏寬恒遭檢舉涉嫌將其沙鹿豪宅和澤序設計公司假買賣，檢方訊後命顏1000萬元、顏妻陳麗凌500萬元交保，不過交保金額遭外界懷疑違反比例原則。國民黨智庫執行長柯志恩認為，顏才剛登記完成立委初選就遭受如此對待，「政治操作斧鑿斑斑」，並感嘆台灣民主走到今天，真的有變得更好嗎？

柯志恩今(30)日在臉書表示，近日檢調只因陳年舊案的「媒體有報導」、「有人檢舉」等理由，便大動作搜索顏寬恒的住處，並將他與家人帶回偵訊，實在為他感到不平。柯志恩提到，檢調試圖以高達共1500萬元的高額交保金，營造顏寬恒夫妻二人有重大嫌疑及逃亡之虞的形象，根本不符比例原則，且參照過去類似的案例，前檢察官說交保金少個「零」都不為過，況且以顏家的聲望加上顏才剛登記參選，怎可能有逃亡的嫌疑？

柯志恩認為，上次台中立委補選時，對手透過府院黨、政論節目及網軍的力量，每天對顏鋪天蓋地攻擊、抹黑，使其與家人承受極大的委屈與傷害，若顏真有重大嫌疑，當時不就應該啟動偵查？如今他剛登記完立委初選，便遭受如此對待，柯志恩痛批政治操作斧鑿斑斑，並感嘆台灣民主走到今天，真的有變得更好嗎？柯志恩認為，倘若對連任沒信心，大可換更強的人來競選，沒必要連對手報名參賽都要處處掣肘。

針對此事，顏寬恒昨日強調「絕對沒有假交易」，並認為台南學甲光電案開88槍，涉案嫌犯僅6萬元交保，對比他合法出售卻面臨1000萬元交保，完全不符比例原則。顏寬恒呼籲司法不能服務政治、檢調不能成為政治打手。