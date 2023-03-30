因應清明節到來，祭祖商機持續升溫，momo購物網分享，清明祭祖為台灣家庭例行的習俗，自今年3月中起祭祀用品買氣湧現，隨著時序接近更推升近一週銷售年增突破兩成，其中以金紙/紙紮、香品等拜拜備品最受消費者青睞，而今年適逢閏二月，孝親添壽習俗亦帶動豬腳買氣飆升10倍。

momo根據站上銷售觀察，祭祖除必備經典的「金紙」，創意仿真「紙紮」也十分受到關注，如時下最流行的PS5 電玩+遊戲片組、精準1:1比例的iPhone 14 Pro Max手機造型紙紮均為消費者熱衷選購的商品，讓祖先在另外一個世界也跟上流行，若偏好供奉傳統金紙，另有往生塔位三寶司手提袋組合，一袋集結往生船、冥鈔、金元寶、金條、福衣、福鞋等，誠心祭拜最便利。

瞄準此波祭祖商機，momo即日起至4月23日打造《春祭揣到好》活動，全館指定宗教商品全面優惠3折起，並自4月1日至4月30日推出《春季生鮮賞》，全館指定食品下殺5折起。

富邦媒今年前2月合併營收為166.51億元，年增8.07%，展望今年，谷元宏表示，今年上半年有很多外在影響，通膨、戰爭因素未除，對momo來說，成長還是最重要的事情，不過現在momo年營收已破千億元，基期高了，成長比較不一樣，不可能像過去動輒30%、50%成長，但成長幅度仍會高於一般零售成長。