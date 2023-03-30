「永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣（美元）級別等值新台幣100億元，由台銀擔任基金保管機構，並以新台幣及美元計價發行。

此基金原則上自成立日起6個月後，投資於外國基礎建設及公用事業投資等級債券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於非投資等級債券的投資總金額，不得超過基金淨值的20％。另自成立日起屆滿3個月後，整體資產組合的加權平均存續期間應逾1年。