財政部今日下午將公布今年1、2月期統一發票千萬特別獎以及200萬元特獎中獎清冊。根據財政部初步統計，千萬特別獎中獎號碼「06634385」，中獎張數14張；200萬特獎中獎號碼「66882140」，中獎張數12張。

●7-ELEVEN開出3張千萬大獎 幸運兒僅花36元買飯糰

統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹縣竹北市的7-ELEVEN璞玉門市購買65元的香蕉、零食；一人台中市西屯區7-ELEVEN逢美門市購買的36元御飯糰；一人新北市萬里區7-ELEVEN萬里門市購買331元的飲品、民生用品。

還有1位獲得2百萬特獎，於苗栗縣苑裡市的7-ELEVEN新和苑門市購買28元的統一麵包。

●全家開出1張千萬大獎 幸運兒花58元買土司

全家便利商店)中獎發票，開出1組特別獎1000萬元，消費者在「全家」大里大發店購買「匠土司」系列醇乳香土司，僅花費58元就幸運中大獎！

特獎200萬元則開出1組，幸運得主於屏東縣的「全家」長治交流店消費，僅花費35元購買飲料就將200萬大獎抱回家。

●萊爾富 幸運得主花20元買飲料中千萬

萊爾富開出1000萬元特別獎1組，開出幸運門市為新北市五股區的北縣西雲店，幸運得主僅消費20元購買茶裏王飲品，即抱走大獎。

●全聯2張20萬頭獎 花落台中、台南

全聯福利中心本期統一發票共開出兩組20萬頭獎，開出門市分別為台中民權、台南學甲華宗，其中台中民權中獎者花費331元購買飲料跟零售；學甲華宗的幸運兒則是花費273元購買飲料，就喜從天降。