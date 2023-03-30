搶清明連假五天餐飲商機，王品集團外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」菜單再進化，新添「來滋鴨輕食餐」、「烤鴨捲餅餐」、「烤鴨獨享餐」大升級，4月1日至4月30日下載王品瘋美食App到指定門店消費，單筆消費滿800元，加贈40點瘋點數。另鐵板燒品牌「夏慕尼」自4月6日起平日消費者至門店消費兩客套餐，點餐時主動出示手機號碼最後一碼符合9、4、1、7（就是一起）任一碼參加活動，主廚特別款待波士頓龍蝦一隻。

一個人也能吃烤鴨，「來滋烤鴨」祭華麗陣容，全新主打餐點來滋鴨輕食餐，將軟嫩鴨肉、獨門酸菜擺入白胖刈包，標榜豐富口感層次不膩口。愛嚐鮮的饕客推薦烤鴨捲餅餐，用煎得酥脆扎實的蔥油餅，包裹嚴選8種香料醃製的烤鴨，搭配高麗菜絲、蔥絲清爽開胃，號稱大口咬下好滿足。高人氣烤鴨獨享餐也大升級，加入回魂鹽酥鴨架、炸地瓜、黃金泡菜等配菜，一次就能嚐盡招牌美味。外帶全鴨或半鴨套餐，鴨架有蔥爆蠔油、回魂鹽酥口味二選一，加購米血、百頁豆腐、杏鮑菇等小菜，任選3樣只要一張百元鈔，多人聚餐也能輕鬆搞定。

慶新菜上市，4月1日至4月30日下載瘋美食App到指定門店消費，單筆消費滿800元，加贈40點瘋點數。4月6日至6月30日成為品牌LINE好友，外帶任一份套餐即可獲得一點，選在每周三酥鴨日消費個人套餐，還可享點數雙倍送。

情人約會首選夏慕尼，在4月春暖花開的浪漫時節，邀約大家9417（就是一起）並肩吃龍蝦，4月6日至4月28日平日至門店消費兩客套餐，主動出示手機號碼尾碼有9.4.1.7（就是一起）任一碼參加活動，能獲得主廚款待市價1,200元波士頓龍蝦一隻。期間限定「浪漫雙人海陸極致盛宴」售價2,880元+10％，內有美國Prime等級帶骨紐約客、北海道生食級干貝及海大蝦。