JRUE HOLIDAY. HOOPER.



51 PTS (career-high)

8 REB

8 AST

W



What a performance 🔥 pic.twitter.com/vuqeUcaX7X — NBA (@NBA) March 30, 2023

正為拿下東區榜首努力的公鹿，30日客場對陣處在3連敗狀態的溜馬，公鹿明星控衛哈勒戴（Jrue Holiday）單場轟下職業生涯新高51分，另一主力「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）也加入飆分行列，拿下38分、15籃板及12助攻的大三元紀錄，共同率領公鹿以149比136獲勝，順利獲得本賽季第55勝。

兩隊進攻節奏迅速，命中率都超過50%，半場結束打出73比69高比分，公鹿掌握4分領先優勢，哈勒戴前2節就攻下27分，易籃後持續發威，單節攻下18分，哈勒戴只花不到3節時間，就完成生涯第3次例行賽單場至少轟下40分的比賽，前2回哈勒戴最高得分紀錄皆為40分，至於季後賽上，2017-18年賽季效力鵜鶘的哈勒戴，首輪面對拓荒者曾砍下41分。

字母哥在上半場就拿下20分、10籃板及9助攻的準大三元，第3節剩下8分50秒時送出助攻，創下個人最短時間內拿下大三元的紀錄，也是字母哥本季第5次大三元，公鹿在此節甩開溜馬糾纏，雙方的比分一度拉開19分差距。

最終公鹿順利將領先維持到最後，以149比136痛扁溜馬，繼續以3場勝差坐穩東區龍頭，除了雙星之外，布魯克羅培茲（Brook Lopez）得到21分，溜馬全隊則有7位球員得分上雙。下場比賽公鹿將與塞爾提克正面對決，也會是決定東區例行賽冠軍的關鍵戰役。