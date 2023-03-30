高齡80歲的Ike Perlmutter在90年代末擊退知名富豪投資人Carl Icahn奪下漫畫書出版商漫威娛樂的控制權，並在2009年以40億美元將漫威賣給迪士尼。過去一年來，Ike Perlmutter也支持維權投資人佩茲（Nelson Peltz）加入迪士尼董事會爭取話語權。

漫威娛樂以超級英雄漫畫系列而聲名大噪，旗下主要部門包括漫威漫畫、漫威動畫和漫威電視，而漫威工作室則早已併入迪士尼影業。

《紐約時報》報導，迪士尼此舉是為了進一步精簡組織並削減營運成本。《華爾街日報》報導，迪士尼擬將漫威娛樂併入內容製作部門迪士尼娛樂（Disney Entertainment）。

根據迪士尼執行長Bob Iger在3月27日發布的通知，今年2月宣布裁員7000人的計畫於本周啟動第一輪裁員，首批被裁撤的員工將在未來4天內收到通知。第二輪裁員於4月展開，受影響的人數會比第一輪多。第三輪裁撤的員工將在夏初收到通知。

迪士尼此前曾表示旗下串流媒體事業Disney+的訂閱數首次較上季衰退，且虧損超過10億美元。

數家外媒亦援引消息來源報導，迪士尼另一個串流媒體平台Hulu裁掉大多數中國員工，人員精簡規模超過9成。中國財經日報《21世紀經濟報導》報導，Hulu在中國的員工多為技術人員，且大多頂著「頂大」光環，因此另謀高就不是問題。《華爾街日報》報導，消息人士透露迪士尼在北京的團隊已經裁掉300多人，主要為串流影音平台的技術人員。

根據官網顯示，北京團隊是僅次於Hulu美國總部的全球第二大研發中心。