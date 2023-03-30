ECB自去年七月以來已經升息350基點，但是對下一次五月的會議沒有提出任何指引，稱近期金融市場不確定因素很多，可能會更改任何計畫。

ECB首席經濟學家連恩(Philip Lane)表示，他的基本路線是在動盪消退之後，需要再進行數次的升息。連恩的工作是對25位ECB同事提出正式的政策建議。

「在我們的基準情景下，為了確保通膨率降至2%，將需要更多的升息」。「如果我們看到的金融壓力雖然不是零，是相當有限的，那麼利率仍需要上調」。

斯洛伐克央行行長Peter Kazimir在新聞會上說：「我個人認為，如果我們沒有明顯偏離基本路線的情景，我們就不應該鬆懈，這意味著我們應該繼續升息，或許是稍微放緩速度，但是應該繼續加息」。

在連串金融動盪之後，銀行股在本周已經回穩。

連恩認為，歐洲銀行的資金充足，美國銀行和瑞信的緊張情形，對歐元區銀行體系不會造成直接負面影響，ECB也已經作好流動性準備。

連恩還補充說，要壓低通膨，不一定要出現衰退，經濟的軟著陸是可能的。