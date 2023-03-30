ECB自去年七月以來已經升息350基點，但是對下一次五月的會議沒有提出任何指引，稱近期金融市場不確定因素很多，可能會更改任何計畫。
ECB首席經濟學家連恩(Philip Lane)表示，他的基本路線是在動盪消退之後，需要再進行數次的升息。連恩的工作是對25位ECB同事提出正式的政策建議。
「在我們的基準情景下，為了確保通膨率降至2%，將需要更多的升息」。「如果我們看到的金融壓力雖然不是零，是相當有限的，那麼利率仍需要上調」。
斯洛伐克央行行長Peter Kazimir在新聞會上說：「我個人認為，如果我們沒有明顯偏離基本路線的情景，我們就不應該鬆懈，這意味著我們應該繼續升息，或許是稍微放緩速度，但是應該繼續加息」。
在連串金融動盪之後，銀行股在本周已經回穩。
連恩認為，歐洲銀行的資金充足，美國銀行和瑞信的緊張情形，對歐元區銀行體系不會造成直接負面影響，ECB也已經作好流動性準備。
連恩還補充說，要壓低通膨，不一定要出現衰退，經濟的軟著陸是可能的。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。