新北市鶯歌市場經整建後煥然一新，新建的美食廣場4月1日至5日將舉行促銷活動，民眾只要在各別店家官方[email protected]或Google評論留言，即可免費獲得1份「新北好運蛋」，每日每攤限量20份，送完為止，各店家也推出相關優惠，消費滿額即可免費獲贈各類食品或5折優惠。

新北市市場處長李長奎表示，鶯歌美食廣場鄰近陶博館、鶯歌火車站、鶯歌老街等觀光景點和地標，內部裝潢以花磚、紅磚等在地元素打造，設有台式鴨血、米甜點、日式咖哩飯、手作歐風麵包及手沖咖啡等多元特色攤位，民眾觀光之餘，也可來鶯歌美食廣場歇歇腳。

鶯歌美食廣場自治會長曹智瑋說，各攤家也因應連假推出促銷活動，像是20年老店「滋味嘉羊肉麵」消費滿額就送炸百年豆腐、炸蜜餞排骨或古早味雞捲等商品；「歡樂米」消暑聖品檸檬冰特惠39元；特色台灣米甜點「芙琳卡」推出4個特價100元優惠；「安家灶咖坊」也推出身分證有一個「8」享飲品8折、兩個「8」享6.4折、三個「8」享5折優惠。

市場處表示，鶯歌美食廣場連續5日連假都不打烊，天天都有消費滿額送、限定折扣優惠，每日上午11時（部分店家7時）至晚間9時營業，詳情可至「精鶯美饌 鶯歌美食廣場」(https://www.facebook.com/YinggeFoodSquare)或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcemarket/)查詢。