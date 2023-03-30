台北君品酒店推動永續旅遊將4月訂為「君品永續月」，規劃一連串永續活動，除攜手天下雜誌教育基金會舉辦「SDGs兒童永續書展」，更跟隨集團朝「碳中和」的營運目標邁進，宣布自4月15日起推動「負碳排（Carbon Negative）」住房活動，旅客入住飯店除可自願選擇加價29元由君品代為購買碳權，同時君品再加碼購買同等價值的碳權，讓住房不只碳中和更達負碳排。此外旅客連續入住兩晚且遵守五項永續規則，君品酒店更將加碼提供290元住房折價，邀請旅客一起攜手愛地球，自4月15日至6月30日入住輕鬆雙倍抵銷住房所產生的碳排放量，一同響應住宿負碳排計畫。

君品酒店總經理張倚蘭表示，君品酒店相信永續旅遊價值，長期在各方面具體落實節能減碳的永續措施，甫於3月25日響應「Earth Hour關燈一小時」活動，且自2016年即推行不主動提供一次性備品、以玻璃瓶裝RO逆滲透水替代寶特瓶瓶裝水，由服務人員每日進行替換，有效降低一次性塑料廢棄物的產生，並設立永續書櫃推廣永續環保議題，同時飯店也於今年取得ISO50001能源管理系統認證。位於6樓大廳的雲軒西餐廳及17樓的頤宮中餐廳更是獲得了AMOT食材溯源三星餐廳認證，持續運用在地食材、以永續、安全、完整透明的食材履歷呈現美食，亦審視廚房作業模式，將餘下的食材再利用，減少食物浪費。

君品酒店此次擴大舉辦4月永續月，希望能邀請旅人入住君品，一起閱讀「SDGs兒童永續書展」書籍，並參與負碳排行動，4月15日起至6月30日推出的「負碳排加價購住房專案』，旅客只要入住兩晚且遵守五項永續規則:「加價29元購買碳權」、「自備一次性備品」、「續住不續掃」、「使用大眾運輸工具」並閱讀「SDGs兒童永續書」展任一本書，君品酒店不僅加碼29元購買同等份量的碳權，更將提供290元住房折價，並可獲得減碳旅人專屬永續楓葉種子紙與電子證書一份，成為永續旅人的先鋒。

君品酒店以飯店整年的原物料使用量、能源使用量、公共設備使用量等，歷經兩年的碳盤查後，計算出平均每房每晚入住的碳足跡為94 kg CO2e，因此君品酒店『負碳排加價購住房專案』將透過新加坡的全球碳權交易平台CIX（Climate Impact X），完成碳權交易及抵換，購入的碳權來源為ARC REDD+項目，碳權均經過國際減碳標準VCS（Verified Carbon Standard）認證，並達成多項聯合國永續發展目標SDGs來保護巴西東部的亞馬遜雨林，並協助亞馬遜再造林聯盟（ARC）重新造林、防火以及培訓可持續利用土地的工作項目。

君品酒店自4月1日至6月30日攜手天下雜誌教育基金會於飯店內舉辦的『SDGs兒童永續書展』，於館內六樓展出。基金會為兒童從聯合國17項『2030永續發展目標』（Sustainable Development Goals, SDGs）一系列永續繪本書單挑選繁體中文書籍，內容涵蓋潔淨水與衛生、水下生命、永續城市與社區等面向及各項指標。希望兒童節連假期間邀請爸媽帶著小孩，一起閱讀永續書籍，讓孩童們透過閱讀學習並培養正確的永續觀念，讓永續精神在小孩心中種下種子。書展期間也將提供純淨健康的氣泡水，貴賓可持房內環保水瓶至永續書展區自由取用飲水。