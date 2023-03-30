孫協志、王仁甫與許孟哲再度合體拍攝〈我難過〉遊戲版全新MV。（星恆娛樂提供）

5566近日接下《精靈M：無盡冒險》手機遊戲代言，日前廣告片段配上神曲〈我難過〉一釋出，引發網友直呼好懷念。如今孫協志、王仁甫與許孟哲再度合體拍攝〈我難過〉遊戲版全新MV，彷彿重回那些年下課後奔赴網咖打GAME的大男孩，一起組隊推王、一起追女神，作為7、8年級生年輕時「必玩遊戲」與「必追偶像」的夢幻組合，讓一票玩家忍不住落淚的滿滿回憶殺。

3人提到遊戲和5566都是在2002年誕生的，對於經典的台韓合作，曾被海外粉絲稱呼是台版「Super Junior」，3人除了感謝粉絲支持，也提到這表示5566盡全力做好表演受到肯定，還開玩笑當年甚至會去配對雙方團體的角色，許孟哲跟王仁甫則因為易胖體質引發不少趣事。

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雖然歷經20年娛樂型態有了很大的變化，但屬於那個年代的共同記憶令人回味，熱愛打電動的王仁甫就提及，過去他們當歌手都是推出實體專輯，現在則是數位發行；而以前享受遊戲的其中一個重點，就是像MV中與三五好友下課後相約到網咖打個痛快，現在則大多改成使用手機，但慶幸的是，即使經過20年，還是會有粉絲高喊「56不能亡」，對他們的喜愛依舊。

在遊戲版本的MV中，講述3人從20年前的青澀學生時代就喜歡上了校園女神，到現在成為下班後坐在居酒屋笑談人生的中年男子，還是忘不了那令人心動的甜蜜笑容，再搭配上〈我難過〉耳熟能詳的歌詞與旋律，就像電影「那些年，我們一起追的女孩」，青春回憶湧現！而廣告劇情中5566過了20年還是沒追到何思靜，他們自嘲說：「天啊！我們3個也太遜了吧？這麼沒有魅力！」

關於拍攝主題「無法忘記令人心動的瞬間」，他們也分享了各自的經驗，孫協志說第一次跟團體一起發專輯和舉辦簽唱會，都讓他非常心動，甚至到現在都還歷歷在目；而許孟哲則大方放閃老婆趙孟姿：「回憶起第一次潛水約會時，孟姿從水中浮出的那個瞬間，我真的超級心動，她隨手一撥頭髮就很美！」