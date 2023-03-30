目前是閏二月，岡山秀傳醫院中醫師周子揚說，依照中醫四時理論，春天相應於厥陰肝經與少陽膽經，會讓人體肝膽系統的排毒與代謝更明顯，如果能食用性味平和益氣通調的食物如韭菜、豆芽菜，能加強效果。

周子揚表示，唐詩《春曉》中寫到「春眠不覺曉」，巧妙地形容了「春睏」的現象，春睏意指春天時節有些人會感到睏倦乏力、眼澀頭暈、提不起精神和昏昏欲睡，是季節轉換的一種生理變化的反應，有陰陽氣血失調的人要適應會備感艱辛。

這是因為體內潛藏的廢物會經由氣、血、水等通路排出體外；若是冬季時這些通道被寒氣所阻礙，或因飲食不當，像是過度的食補，導致充塞廢熱，會導致全身的氣血水循環發生問題，輕者如春睏這類疲倦感，重者甚至可以次發許多疾病。

周子揚建議民眾此時要少吃肥甘厚味的肉食，或會使體內生溼氣的食材，可保健康。適合春季食用的食物包含豆腐、黑木耳、秋葵、油菜、菠菜、地瓜葉等。