陳璇飾演護理師。（大愛電視台提供）

陳婉婷、陳璇也是該劇兩朵護理師之花。（大愛電視台提供）

陳婉婷面對生死議題充滿正能量。（大愛電視台提供）

梁正群飾演胸腔內科主治醫師身穿三層防護衣體會醫護人員辛苦。（大愛電視台提供）

梁正群飾演胸腔內科主治醫師被讚傳神。（大愛電視台提供）

大愛電視全新迷你劇《打怪任務》拍攝1個半月左右已接近殺青，劇中除了陳孝萱飾演的護理長帶領5朵花護理師團隊之外，另一雙「陳」之花護理團隊，則是由陳婉婷跟龍劭華的女兒陳璇擔綱演出；在3月25日龍劭華70歲冥誕當天一早，飾演護理師的陳璇就在台中慈濟醫院拍《打怪任務》，從醫院劇情再次感受生離死別。

陳璇坦言最害怕最心痛的，就是跟彼此相愛的人，在「有遺憾的情況下」再也見不到對方，要花多少時間才能走出來，她自己也不知道，但剛好聽到podcast分享「人生中有些遺憾是很美好的事，因為這就是人生，但是如果人生有巨大的遺憾，可能會讓自己有掛礙，如果有一天能讓巨大的遺憾變成美好的遺憾，也是很棒的事」，讓她有了不一樣的思考。

陳璇在疫情期間有更多時間好好跟自己相處，把以前看過的書再看一次，不同時期有不同感受，也投入更多時間在烹飪跟烘培，現在拿手的有派、起司蛋糕、磅蛋糕、餅乾等都難不倒，也開始想要做麵包了。

陳婉婷的父親去年在疫情期間因病往生，這是她人生中第一次最親近的人離開，搭高鐵到醫院見父親最後一面，是她人生中最漫長的2個小時，不過她內心卻相當平靜，想到父親辛苦一輩子，最後不再受病痛折磨，能去另一個世界「好好的跟著菩薩走」好像也不是件壞事。

陳婉婷面對生死充滿正能量，跟《打怪任務》中飾演的護理長角色一樣，在疫情最危急的時刻，面對高層交辦任務要圓滿達成，跟護理師們相處要指揮若定鼓舞士氣，也因為如此，陳婉婷最大的挑戰就是要背很多比較專業用語及勉勵大家的台詞。

梁正群在《打怪任務》中飾演的是台北慈濟醫院的蘇文麟醫師，他花足了功夫上網找了蘇醫師的講座影片揣摩，開拍後一直被誤認成真的醫生，現場民眾詢問能幫就幫，也代表真的有幾分醫生模樣。

第一次見到蘇醫師本人也讓梁正群相當震驚，額頭跟嘴巴四周都是深深的勒痕，聊了1個半小時後，勒痕還是非常清楚，當自己穿上「兔寶寶裝」防護衣，感覺就像F1賽車手一樣，大家快速幫他穿上，悶熱起來呼吸困難，遇到寒流拍攝時又不保暖，沒有穿過，真的不能體會醫護人員有多辛苦。

新冠肺炎疫情初期大家心情焦燥不安，為了疫苗爭先恐後，原本報章媒體報導的新聞，現在梁正群要自己演出來，反思他自己可能沒有足夠的危機處理能力，更感謝第一線醫護人員全力付出，才能走過3年疫情最迫切的時刻。

家是梁正群最大的支持力量，梁正群家人常就診的醫院，還有爺爺奶奶過世的醫院都是台北慈濟醫院，只要是情緒重的戲，就會投射想到這些場景，印象最深的一場戲是在家中悲恨交錯情緒潰堤的橋段，梁正群花了最多時間研究，也是他最喜歡的一場演出。

梁正群是第一個使用大愛電視台中醫療棚的演員，由台中慈濟醫院提供空間全新設計，急診室、加護病房等，一場在內科加護病房（MICU)的夜戲，寬暢的空間，拍攝不受束縛，大大紓解了疲憊感。

陳婉婷、陳璇、梁正群過去都有演出大愛劇，這次拍《打怪任務》除了一樣是真人真事之外，3個人都感受到劇組濃縮故事後的精緻度與細膩度，這齣醫療職人劇在開拍前都去學了很多打針、插管、抽痰的專業技術，在精準度的呈現也跟以往有很大的不同。