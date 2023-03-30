不少上班族一早進到辦公室就開始打哈欠，要留意該補充維生素B群了；醫師提醒，人體缺乏維生素B群會出現疲勞、頭暈、注意力不集中、口腔發炎等症狀，建議攝取B群食物包括燕麥、瘦肉、香蕉、酪梨、牛奶、腰果等。

泌尿科醫師戴定恩在臉書發文指出，維生素B群是人體所需的維生素，因為B群是水溶性維生素，在體內會不斷流失，必須要靠飲食補充才會充足。

缺乏維生素B群可能會出現食慾不佳、疲勞、頭暈、臉色蒼白、注意力不集中、情緒不穩定、口腔發炎、嘴唇乾裂及皮膚發炎等症狀。

戴定恩建議，透過食物補充B群比錠劑好，以下是富含B群的食物。

●五穀雜糧類：五穀米、糙米、燕麥、蕎麥、小米。

●肉類：瘦肉、肝臟、蝦子、牡蠣。

●蔬菜類：茼蒿、香菜、花椰菜、菠菜。

●水果類：橘子、香蕉、葡萄、酪梨、草莓。

●奶蛋類：牛奶、起司、乳製品、蛋黃。

●種子類：腰果、核桃、杏仁、開心果。

營養師李立慈也指出，維生素B群是多種維生素的統稱，內含B1至B12等12種維生素，各自負責大量的生化代謝工作，包括神經傳遞、促進新陳代謝、增強免疫及維持健康。