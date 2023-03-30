電子權值股今強勢穩盤，在美光財報釋出好消息下，半導體族群領銜強攻，台積電(2330)開高震盪，漲幅近1%，股價最高達537元，登本周高點，站穩5日線；聯電(2303)同樣上漲近1%，股價最高達52.2元，持續朝向5日線、10日線靠攏；聯發科(2454)震盪小漲約0.8%。記憶體族群在美光力挺下，南亞科(2408)大漲逾6.5%，華邦電(2344)亦大漲約4%，躍過月線、5日線，旺宏(2377)漲幅也達2.5%。

分析師表示，現階段美國股市對銀行業風險擔憂緩解，加上美光財報訊息激勵科技股領漲，帶動美股四大指數中以費半漲幅最大，台股今儘管一度上漲逾百點，但因清明長假將至，投資人不免憂心市場仍有變數，故還需提防上檔賣壓出籠，近期股市波動大，法人持續進行季底與節前的部位調整，投資人在操作上宜保守以對。

以技術面來說，目前台股大盤均線呈現多頭排列，但創高後回檔，今日又站回5日均線，下檔有10日均線跟月均線支撐，目前均線仍上揚，預期15640附近有撐，台股短線仍有機會挑戰16000點大關，再創波段新高。