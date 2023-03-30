蔡英文總統昨日展開10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，將於回程時會見美國眾議院議長麥卡錫，中共也揚言報復。藍委也詢問這次訪美相關行程國安局的沙盤推演情況，國安局長蔡明彥表示，蔡總統會見麥卡錫的狀況應該沒有去年美國前眾議院長裴洛西來台時那麼複雜，另外有多個國外元首在中國大陸訪問，都會密切監控相關動態。

立法院外交國防委員會今邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

國民黨立委陳以信質詢時安會秘書長顧立雄是總統幕僚，未隨蔡總統出訪，若需召開緊急國安會議該如何安排。蔡明彥回應，假設真有需要，總統在海外得以透過視訊和國內交流，秘書長則可扮演統合情訊的角色。

陳以信也關切國安局對於蔡英文總統此次出訪最壞的沙盤推演情況為何？蔡明彥則說，蔡總統這次出訪、會見美國眾議院議長的狀況應該沒有去年美國前眾議院長裴洛西來台時那麼複雜；另外，假如在蔡總統出訪期間有非常激烈的軍事行動的話，時機點也不恰當，因為目前新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會范德賴恩（Ursula von der Leyen）委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）都在中國大陸訪問，馮德萊恩也說過，若有任何軍事動作將停止訪問。

陳以信關切，那邦交國會不會有失？蔡明彥說，在總統出訪之前，外交部有通令各外館要嚴密注意跟各邦交國關係，國安局也有做沙盤推演。

國民黨立委江啟臣則詢問，中共揚言若蔡總統會面麥卡錫將揚言報復，會不會拉高軍事繞台的頻率？蔡明彥則回應，中共對於台灣重要的國際交流都有這樣的說法，所謂的堅決回擊可能會有增加戰備警尋、可能實戰演訓等等方式。

江啟臣說，會不會在蔡總統回國的時候進行海、空的封鎖？軍情局長楊靜瑟說，目前都已實質收獲的情資來回應；蔡明彥也說，目前中共的陸海空、二炮、電站等都沒有異常，他強調，目前也是中共軍事演訓的季節，都會密切監控，注意有沒有相關動態。