有些女生異性緣不錯，但男性卻會因她們的某些特質不敢放膽追求，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹女、雙子女、天蠍女經常令有意追求的男生卻步，巨蟹女對感情太認真，是非誠勿擾代表，雙子女則是態度忽冷忽熱，天蠍女則因洞察力太強，領悟力不高的男人根本無法猜透她們想什麼。

▍巨蟹女

巨蟹女注重安全感，對任何事都習慣先有個準備，不喜歡有意外狀況。巨蟹女不會掩飾自己對於婚姻和戀情的看法，也會強調自己對感情的認真程度，非誠勿擾，言辭態度往往在初期就讓不少有意者止步。

▍雙子女

雙子女的異性緣往往不錯，男生會擔心雙子女的定性，覺得他們的想法態度變來變去，不容易適應，要不斷刷新自己的腦容量。而且雙子女對人忽冷忽熱的個性，會讓男生心裡不踏實，只好停留在原地，不敢認真去追求。

▍天蠍女

天蠍女天生聰明，善於觀察人心，只要對方一有動作，過不了多久就會被她們察覺。但很多時候，天蠍女給出的機會是模糊不定的，時常讓追求者百思不解，最後導致放棄。她們掌控慾較強，尤其對彼此的未來更加注重，但天蠍女不會明講，要男方自己領會，領悟力差的會難有進展。