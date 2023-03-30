身體疼痛只吃止痛消炎藥當心洗腎！一名中年男子因痛風長期服用止痛消炎藥，直到身體不適就醫，才發現是腎臟病，險些洗腎。高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師李佳蓉指出，止痛消炎藥內含成分影響腎臟血流，可能導致急性腎損傷，長期服用更甚會加重慢性腎衰竭，恐終生洗腎；「2021年台灣腎病年報」統計，2019年全台有12457人新進入長期透析，在洗腎前一年仍有高達7.1％連續三個月以上有使用非類固醇抗發炎藥(NSAID)，有改善空間。

許多人遇到頭痛、經痛、關節痛時，都會選擇到藥局買止痛藥，李佳蓉表示，一般市售止痛藥中，主要為含有乙醯胺酚的普拿疼，以中、輕度止痛為主，常為口服藥；另外為非類固醇抗發炎藥，止痛消炎效果比乙醯胺酚佳，如阿斯匹靈、布洛芬均為此類，可以口服、塞劑、貼布等方式存在。

雖然非類固醇抗發炎藥較乙醯胺酚效果好，但副作用較大，李佳蓉表示，非類固醇抗發炎藥不僅造成腎臟負擔外，還比較傷胃，故醫師開藥時會避免給腎功能不佳的病人使用，慢性病如高血壓、糖尿病等病人常合併有腎功能不好，也須注意使用。

而許多人吃止痛藥常會有錯誤吃法，如一次吞多顆、搭配非水以外液體使用，李佳蓉指出，普拿疼成人最大量為一天8顆，若藥物過量一次服用超過15顆，就有急性中毒的危險導致肝細胞損傷，要趕緊送醫搶救洗胃、藥物中和；服藥時配茶、咖啡喝，會影響藥物效用，乙醯胺酚主要靠肝代謝，藥物過量在肝臟不好或是配酒會加重毒性，可能造成猛爆性肝炎，有生命危險。

一遇疼痛就吃止痛藥緩解，當心變成大病。50多歲男子因痛風長期服用止痛藥，直到有天身體不適，就醫時才發現腎臟病，所幸發現及時，險些洗腎；已故「棒球魔術師」徐生明也曾因痛風長期吃止痛藥緩解，後罹患腎衰竭靠洗腎度日，直到弟弟提供活體捐腎才度過危機。

李佳蓉指出，若服用止痛藥症狀沒有改善，或需要長期使用超過3天以上，是身體給出警訊，建議就醫找出病因對症下藥。另外，她指出，台灣腎臟病近年來有下降趨勢，但從「2021台灣腎病年報」資料，2019年全台有12457新的洗腎病人，洗腎前仍連續使用非類固醇抗發炎藥高達7.1％，還是有改善空間。