美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經邀請中國大陸領導人習近平訪問烏克蘭。對此，俄羅斯表示相信中方會自行決定，他們無權干涉。

根據俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨（29）日向記者表示，俄羅斯高度讚揚中國在烏克蘭問題上的平衡立場，但俄方無權就中烏雙方領導人會面提供建議。

中國大陸領導人習近平日前到莫斯科拜會普丁，當地商店販售印有兩人圖像的俄羅斯娃娃。（圖／美聯社）

培斯科夫說，「我們熟悉中國的平衡立場，我們對此表示高度讚賞，並相信中國領導人能自行決定是否要進行某些接觸。」

澤倫斯基接受記者採訪時表示，他已準備經好要在烏克蘭接待習近平，且已經向北京發出邀請。中國大陸外交部發言人毛寧昨（29）日面對記者提問，表示北京與衝突各方都保持著聯繫，但對於澤倫斯基提出的邀請，外交部至今沒有任何消息。

另據烏克蘭媒體上周（23日）報導，烏克蘭總統府正在安排中烏領導人對話，但對談存在一定困難，總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，這是因為中方尚未決定自己的立場。