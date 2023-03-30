資深媒體人許聖梅分享，一位75歲的企業家與一名年輕女業務墜入愛河，兩人發生4次性行為以後，企業家卻突然暴瘦10幾公斤，讓家人擔心得急跳腳，以為是罹癌導致體重驟減，怎料經過檢查評估以後，才知道企業家是因為床事不順而自卑，後來又聽了女業務的一番話以後，得了憂鬱症。

資深媒體人許聖梅在節目《震震有詞》上分享，一位75歲的企業家十分富有，髮妻過世以後，身旁圍繞著一群鶯鶯燕燕，其中有一個年輕的女業務，因為嘴巴很甜，三不五時就用好聽話「猛攻」，久而久之兩人就開始約會。

許聖梅表示，企業家有性功能障礙，對性事很在意，兩人第一次發生性行為，女業務年輕又懂玩，靠著口愛的方式讓對方達到高潮，讓企業家感到非常驚艷，也對於自己的表現沾沾自喜，自認雄風不減，把這個女業務捧成小公主。

許聖梅指出，兩人持續交往，企業家順理成章地和女業務第二次發生關係，結果卻不如預期，企業家不堪負荷、草草結束，讓他突然擔憂女業務會覺得自己太老了；結果到了第三次更糟，他幾乎沒有辦法發生性行為，最後一次性行為是在車上，不管女業務怎麼挑逗，企業家就是沒辦法做。

許聖梅表示，男人不管年紀多大，都很在意床上的表現，企業家內疚地說「小天使，我沒有辦法滿足你對不對？」怎料，女業務聽了卻回說「沒關係呀！我老公可以滿足我，這你不用擔心。」而這句話深深刺激了企業家，導致他暴瘦了10幾公斤，讓家人們擔憂是否罹患癌症，緊急送到醫院檢查以後，卻診斷出老先生得了憂鬱症，甚至一度想輕生。

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