男星阮經天與爺爺奶奶感情相當好，怎料2年前才送走高齡90歲奶奶的他，在今（30）日凌晨無預警在社群上發出爺爺的遺照，透露爺爺已在今年2月離世的消息，更寫下「你試過幸福和悲傷同時嗎？」讓粉絲看到後相當不捨。

阮經天今（30）日凌晨在IG上曬出爺爺年輕時的黑白照，眉眼間與阮經天有幾分相似，接著也發出爺爺生前和藹對著鏡頭燦笑的照片，文中他有感而發寫下「你試過幸福和悲傷同時嗎？我很慶幸在身邊有你們，抓好最珍貴的感情，祂不會永遠存在，分清楚什麼是虛幻的，什麼是自己真正珍愛的，愛你們。Passed away and was reborn onFebruary 2nd, 2023.」。

事實上，阮經天當年獲得金馬影帝受訪聊到爺爺時，曾忍不住落下淚來，他提到，因為小時候個性叛逆當大家都放棄他時，只有爺爺奶奶願意支持他，甚至自己在剛進演藝圈經濟不穩定時，兩人也會偷偷寄錢給他，因此，在他成功後也在台北買了有院子的房子，讓兩人有舒適的空間居住，相當孝順。

如今，阮經天的爺爺過世的消息曝光後，粉絲也感到相當不捨，「相信祂也是最愛你們，因為你們是祂一生的驕傲一生的快樂」、「你最愛的爺爺奶奶會在某處團聚，默默守護你的～」、「逝者安息，一路走好，珍惜眼前人」、「任何能回憶的東西都要好好保留著，就不會覺得離開過」。