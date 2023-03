男星阮經天與爺爺奶奶感情相當好,怎料2年前才送走高齡90歲奶奶的他,在今(30)日凌晨無預警在社群上發出爺爺的遺照,透露爺爺已在今年2月離世的消息,更寫下「你試過幸福和悲傷同時嗎?」讓粉絲看到後相當不捨。

阮經天今(30)日凌晨在IG上曬出爺爺年輕時的黑白照,眉眼間與阮經天有幾分相似,接著也發出爺爺生前和藹對著鏡頭燦笑的照片,文中他有感而發寫下「你試過幸福和悲傷同時嗎?我很慶幸在身邊有你們,抓好最珍貴的感情,祂不會永遠存在,分清楚什麼是虛幻的,什麼是自己真正珍愛的,愛你們。Passed away and was reborn onFebruary 2nd, 2023.」。

事實上,阮經天當年獲得金馬影帝受訪聊到爺爺時,曾忍不住落下淚來,他提到,因為小時候個性叛逆當大家都放棄他時,只有爺爺奶奶願意支持他,甚至自己在剛進演藝圈經濟不穩定時,兩人也會偷偷寄錢給他,因此,在他成功後也在台北買了有院子的房子,讓兩人有舒適的空間居住,相當孝順。

如今,阮經天的爺爺過世的消息曝光後,粉絲也感到相當不捨,「相信祂也是最愛你們,因為你們是祂一生的驕傲一生的快樂」、「你最愛的爺爺奶奶會在某處團聚,默默守護你的~」、「逝者安息,一路走好,珍惜眼前人」、「任何能回憶的東西都要好好保留著,就不會覺得離開過」。