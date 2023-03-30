蔡英文總統29日出訪中美洲，展開「民主夥伴共榮之旅」，而原本30日凌晨過境美國紐約時，美方本來要對此進行簡報，但突然通知延後，後來更直接取消。外界擔心蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫的行程恐也會取消，對此，民進黨立委許智傑認為，是因台美有共識避免中共大動作破壞和平，才適時調整行程，但會見麥卡錫應該不會有異動。

蔡英文出訪美國展開「民主夥伴共榮之旅」，原訂在30日凌晨過境美國紐約時，美方將派負責亞太事務的助理國務卿康達，對媒體執行過境簡報，但卻在簡報舉行前23分鐘，美方突然取消簡報，引發各界關注。

對於蔡英文訪美簡報臨時取消，外界擔心之後會見麥卡錫的行程會不會也遭到取消？許智傑表示，因為台美有共識，為了避免中共大動作破壞和平，才適時調整這次過境美國的行程，但他認為會見麥卡錫不會有異動，也同時呼籲前總統馬英九在中國應要求中共停止軍機繞台、停止挖角友邦、停止武力威脅，兩岸才能真正走向和平。